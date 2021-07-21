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موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي 2021

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر عشاق الكرة العالمية حول العالم انطلاق فعاليات نهائى كأس السوبر الأوروبي، والذي سيجمع نادي تشلسي الإنجليزي بنظيره فيا ريال الإسباني.

ومن المُقرر أن تٌقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، في الحادي عشر من أغسطس المقبل، على ملعب ويندسور بارك، في مدينة بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية.

ويلعب تشيلسي النهائي كونه حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فيما يتواجد فيا ريال كأحد أطراف النهائي، بعد حسمه للقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sportsالناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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