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تعرف على موعد أولى مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي كريستال بالاس.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

وكان تشيلسي قد انهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثالث بينما جاء نادي كريستال بالاس فى المركز الرابع عشر.

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