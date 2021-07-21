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تعرف على موعد أولى مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي أرسنال نظيره نادي برينتفورد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس المقبل.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي برينتفورد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

وكان ارسنال قد انهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فى المركز التاسع بينما صعد فريق بيرنفورد من الدرجة الأولي.

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