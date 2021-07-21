المتحف المصري: دخول بعض الفئات مجانًا في العيد

كشفت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، عن الاستعدادات المكثفة في المتحف لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





وقالت "صباح" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن المتحف مفتوح لاستقبال الزائرين من التاسعة وحتى الخامسة مساءً.





وأشارت إلى أن هناك طلبة من جمعية أصدقاء المتحف وأمناء المتحف يقوموا بجولات مجانية لتعريف الزائرين بآثار المتحف ومقتنياته في قاعاته بالدور الأرضي أو العلوي وتقديم شرح مجاني لهم.





وأكدت أن هناك مجموعة من الشروط لدخول الزائرين تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أن دخول الزائرين يكون في مجموعات لا تزيد عن 25 شخص.



