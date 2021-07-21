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"الصحة العالمية" تطالب الدول الصناعية بالسيطرة على كورونا خلال شهور
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:13 ص
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طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول الصناعية الكبرى، بالسيطرة على جائحة فيروس كورونا خلال أشهر، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.
يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.
ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج خاص.
ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على الأرض أو الأسطح.
يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.
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