Advertisements

"الصحة العالمية" تطالب الدول الصناعية بالسيطرة على كورونا خلال شهور

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements
طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول الصناعية الكبرى، بالسيطرة على جائحة فيروس كورونا خلال أشهر، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 6 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

انضمام رباعي برشلونة للتدريبات الجماعية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

طرفها جريزمان.. صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"لا تخافوا ولكن احذروا".. دليلك للوقاية من فيروس كورونا القاتل

أشهر الأسئلة عن فيروس "كورونا" القاتل.. موقع أمريكي يكشف

هل يقي الثوم من كورونا؟.. وزارة الشباب تجيب على 11 سؤالا مهما

دراسة تكشف المدة التي يبقى فيها فيروس كورونا حيا على الأسطح وفي الهواء

خليك في البيت لحماية حياة.. جوجل يغير شعاره للتذكير بخطورة كورونا

3 أوبئة تضرب الصين خلال عام 2020 وتهدد العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

01:10 ص

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

06:58 م

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

12:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان