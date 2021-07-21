رغم تلقيهم التطعيم.. إصابة موظفين كبار في البيت الأبيض بكورونا

أعلن البيت الأبيض إصابة أحد مساعدي رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بفيروس كورونا، رغم تلقيه جرعتي اللقاح المضاد للفيروس، بعد لقائه بأعضاء المجلس التشريعي لولاية تكساس الأسبوع الماضي.





وحسب "العربية" فقد أعلن البيت الأبيض أيضا إصابة موظفين آخرين أدنى درجة منه من دون أن تحدد عددهم.





يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏





ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏





ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏



