"أم أحمد" لحمادة هلال تقترب من نص مليون مشاهدة وتحتل تريند يوتيوب

إحتلت أغنية "أم أحمد" للفنان حمادة هلال، تريند يوتيوب، وذلك بعد اقترابها من نصف مليون مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





أغنية "أم أحمد" من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



وتقول كلمات الأغنية:"أم احمد فى البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة بتزغرط ويا جاريتها للى قدروا يفرحونا أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزة لها صوره كاتب فوق العربية يابلادى دائمًا منصورهمينا الحلاق سهران ويا صحابه فى الدكان كل يرقص كل يغنى كل الليله دى فرحان".