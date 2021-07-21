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"صعبة" لتامر حسني يتخطى مليون مشاهدة بعد 12 ساعة من طرحه على "يوتيوب"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تخطي كليب أغنية "صعبة"، للفنان تامر حسني مليون مشاهدة، وذلك بعد 12 ساعة فقط من طرح الأغنية عبر قناته علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "صعبة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، والفيديو كليب من إخراج تامر حسنى.

يذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "مش أنا" الذي يعرض حاليا في السنيمات ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية تصيب حسن "تامر حسنى" بسبب كثرة الضغوط عليه ومرض والدته الفنانة سوسن بدر، فيصبح حسن غير قادر علي التحكم بيده.

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