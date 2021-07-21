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عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:15 ص
بوابة الفجر
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لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين وتم إجلاء آلاف السكان، بعد هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ عقود، في مقاطعة خنان بوسط الصين.

وأعلن الجيش الصيني، أن عاصفة ضربت سد "ييهتان" في مدينة لويانج الصينية محذرًا من أن السد قد ينهار في أي وقت.

من جانبها، رفعت الحكومة المركزية الصينية استجابتها لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء بسبب الأزمة.

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