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عاجل.. إجلاء 200 ألف شخص من مدينة وسط الصين بسبب الفيضانات

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت السلطات المحلية إجلاء نحو 200 ألف شخص، الأربعاء، من مدينة تشنغتشو وسط الصين، التي تشهد أمطارا غزيرة وفيضانات كاسحة تسببت في انفجار سدود وارتفاع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين وتم إجلاء آلاف السكان، بعد هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ عقود، في مقاطعة خنان بوسط الصين.

وأعلن الجيش الصيني، أن عاصفة ضربت سد "ييهتان" في مدينة لويانج الصينية محذرًا من أن السد قد ينهار في أي وقت.

من جانبها، رفعت الحكومة المركزية الصينية استجابتها لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء بسبب الأزمة.

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