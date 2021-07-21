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عاجل.. ارتفاع وفيات كورونا في الهند إلى 420 ألف حالة
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:33 ص
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند، وصل إلى أكثر من 31.2 مليون حالة إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 420 ألف حالة وفاة.
هذا، وينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على الأرض أو الأسطح.
يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.
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