عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اعتزالها العمل في مجال الإعلام، مع الاتجاه نحو العمل في التمثيل خلال الفترة المقبلة، مطالبة المخرجة كاملة أبوذكري بمنحها فرصة للعمل معها.





وقالت "سعيد"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام: "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015، لأني حسيت أن صاحب بالين كداب، وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل، كنت عارفة أن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينًا فواد ودينا الشربيني، وغيرهم، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها".





وأضافت: "أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح أنا تعبت وحسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس، ولكن أنا ليه الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليه الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح وماتغيرش ولا دقيقة".



