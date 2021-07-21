Advertisements

واشنطن تعد بتحويلات مالية مباشرة وتسهيل وصول الإنترنت إلى الكوبيين

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس،​ أن واشنطن تسعى إلى زيادة عديد طاقم سفارتها في هافانا والسماح بالتحويلات المالية المباشرة إلى كوبا.

وقال المتحدث برايس، في إفادة صحفية دورية يوم الثلاثاء، "سنشكل فريق عمل خاص بالتحويلات لتحديد أكثر الطرق فعالية لتوصيل التحويلات مباشرة إلى الشعب الكوبي".

وأضاف: "نقوم أيضا بمراجعة خططنا لزيادة عدد الموظفين في سفارتنا في هافانا لتسهيل الأنشطة القنصلية، والمشاركة مع المجتمع المدني، وللتأكد من أن لدينا وضعا أمنيا مناسبا أيضا".

من جهة أخرى، أكد برايس أن بلاده تعمل مع القطاع الخاص والكونغرس للبحث عن طرق لجعل الوصول إلى الإنترنت أكثر سهولة لشعب كوبا.

وقال المتحدث إننا "رأينا من هذه الاحتجاجات السلمية أن الشعب الكوبي يطالب بالتطلعات المشروعة لحقوق الإنسان، ودرجات أكبر من الحرية"، مضيفا: "لقد أوضحنا أننا سنجري تحقيقا شاملا في أي وجميع الطرق التي يمكننا من خلالها دعم تلك التطلعات المشروعة".

وكان البيت الأبيض قال أمس الثلاثاء إنه يستكشف السبل التي يمكن أن "تساعد بها الولايات المتحدة الشعب الكوبي المنخرط في احتجاجات مناهضة للحكومة، وكذلك محاسبة الحكومة الكوبية على قمع الحريات".

ولفتت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إلى أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى زيادة الوصول إلى الإنترنت في كوبا، وتعزيز المساعدة الإنسانية، واستنباط نظام تحويل عملي للمغتربين الكوبيين لإرسال الأموال إلى أقاربهم في كوبا دون سرقتها من الحكومة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوبا امريكا

أخبار تهمك

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار سارة في برشلونة قبل إنطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 18 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ يوم

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

واشنطن تضرب عصب الاقتصاد الكوبي

كوبا ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة

الرئيس: كوبا تتغلب على "المرحلة الأولى" من نقص الوقود

"بومبيو" ينتقد دعوة الأمم المتحدة لإنهاء الحصار الذي تفرضه واشنطن على كوبا

الولايات المتحدة تسعى للضغط على كوبا من خلال تقييد الرحلات الجوية

كوبا: العقوبات الأمريكية ضغطت على بوليفيا لتفاقم العلاقات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 ص

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

06:15 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

06:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان