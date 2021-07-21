الشرطة الدنماركية تواجه انتقادات خطيرة من وكالة حماية البيانات

تواجه الشرطة في الدنمارك "انتقادات خطيرة" من وكالة حماية البيانات في البلاد لانتهاكها ظاهريًا الذراع الدنماركية لقواعد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، والتي ربما أدت إلى أدلة كاذبة وإدانات خاطئة، حسبما أفادت قناة TV2.





وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، تندرج اللوائح في إطار قانون إنفاذ القانون، الذي ينطبق على "معالجة البيانات الشخصية من قبل الشرطة، والنيابة العامة، بما في ذلك النيابة العسكرية، والسجون، ودائرة الادعاء المستقلة للشرطة، والمحاكم".





في عام 2019، اكتشفت الشرطة الدنماركية خطأ في النظام في البرنامج المستخدم لتحويل بيانات الهاتف المحمول الخام، مثل سجلات تحديد الموقع الجغرافي من شركات الاتصالات، لاستخدامها مرة أخرى في القضايا الجنائية.





ووجد، أيضًا، أنه لمدة سبع سنوات على الأقل، اعتمدت أدلة محاكمة الشرطة على بيانات ربما تكون غير دقيقة. بشكل عام، كان لا بد من مراجعة نحو 10 آلاف حالة لتجنب الإدانات الخاطئة.

وقد وصف وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، الكارثة بالفعل بأنها "فضيحة حقيقية" ودفعت إلى استقالة قائد الشرطة ينس هنريك هوجبيرج في ديسمبر 2019.





ومع ذلك، في عام 2021، أعلنت وزارة العدل أن تدقيقًا مستقلًا قد راجع حتى الآن 5 آلاف قضية جنائية تبين أنه "لا أساس لها للاستمرار".





رداً على ذلك، دعت وكالة حماية البيانات الدنماركية الشرطة إلى حذف البيانات الشخصية المسببة للمشاكل في غضون ستة أسابيع.





لم يخترق ألان فرانك، المتخصص في أمن تكنولوجيا المعلومات في وكالة حماية البيانات، أي كلمات لأنه أدان الشرطة.





وقال: "يتعلق الأمر بالتأكد من أن لديك البيانات الصحيحة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، لتصحيحها. إذا لم تستطع، قم بحذفها. هذه هي أبسط أحكام القانون وانتهكتها الشرطة".





وأضاف "فرانك" لقناة TV2: "قد يبدو الأمر ساميًا، لكن المحاكمة العادلة هي حق أساسي من حقوق الإنسان. معالجة البيانات التي تقوم بها الشرطة تعرض ذلك للخطر".





ورد لارس مورتنسن من المركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة أن تطبيق القانون "يأخذ النقد دائمًا على محمل الجد".





ةقال: "ومع ذلك، فهذه أمور اعترفنا بها مرة أخرى في عام 2019. والانتقادات التي تظهر هنا هي شيء أوضحناه في عام 2019 مع المدعي العام. لذلك لا يوجد شيء جديد في هذه القضية بالنسبة لنا".





إجمالاً، فإن 10000 قضية جنائية يشتبه في الاعتماد على بيانات كاذبة بسبب خطأ في النظام مؤهلة للمراجعة، حيث تخشى وكالة حماية البيانات الدنماركية أن تعرض المحاكمة العادلة للخطر، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.





