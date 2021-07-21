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روسيا تبدأ مفاوضات أولية مع شركاء أجانب بشأن تسليمات Su-57

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف ديمتري شوغاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الاربعاء، أن روسيا بدأت مفاوضات أولية مع العملاء الأجانب بشأن عمليات التسليم المحتملة لمقاتلة Su-57

وقال "شوغاييف" للصحفيين في معرض MAKS-2021 الجوي في منطقة موسكو: "الشركاء مهتمون، نجري مفاوضات أولية مع بعضهم، نرى اهتمامًا كبيرًا بطائرة Su-57 من الجيل الخامس باهظة الثمن والواعدة للغاية.".

وأضاف: "وبطبيعة الحال، فإن البلدان التي يمكنها شراء مثل هذه الآلة عالية التقنية ذات الخصائص الجادة للغاية من مختلف الأنواع هي تلك البلدان التي يمكننا استدعاء الجدارة الائتمانية".

Su-57، هي مقاتلة روسية متعددة الوظائف من الجيل الخامس مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. لديها سرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسلح داخلي وطلاء مضاد للرادار.
يُقام معرض MAKS-2021 الدولي للطيران والفضاء في الفترة من 20-25 يوليو.

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