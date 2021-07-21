تفاصيل شخصية رحاب الجمل في مسلسل "شقة 6"





تشارك الفنانة رحاب الجمل حالياً في مسلسل "شقة 6"، وتُجسد خلاله دور الصديقة المقربة للفنانة روبى وتكون ملازمة لها طوال الوقت، وهي متزوجة من الفنان هاني عادل.



مسلسل "شقة 6"من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية في بداية شهر أغسطس المقبل، وهو بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.



والجدير بالذكر أن رحاب الجمل شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج، أحمد فهمى، رانيا يوسف، آيتن عامر، سلوى خطاب، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، محمد علاء، محسن منصور، عبير منير، محمد غنيم وتأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج مصطفى أبو سيف.