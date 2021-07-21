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انطلاق احتفالات عيد الأضحى في الهند وسط قيود "كورونا".. صور

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:04 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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انطلق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بموجب لوائح فيروس كورونا المستجد الصارمة في جميع أنحاء الهند، اليوم الأربعاء.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قامت الولايات الهندية التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، بما في ذلك ولاية ماهاراشترا وأوتار براديش، بنشر الشرطة حول المساجد للتأكد من أن المناطق داخلها وحولها ليست مكتظة بالمصلين.

تُظهر الصور المرئية الناشئة من مناطق هندية مختلفة أفرادًا يرتدون ملابس وأقنعة فاخرة يؤدون الصلاة في المساجد، مع الحفاظ على مسافة آمنة من بعضهم البعض.

الشيء الوحيد الذي يحافظ على روح العيد هذا العام هو رائحة "برياني لحم الضأن" في الهواء والتي تم إعدادها خصيصًا كجزء من طقوس الاحتفال، حسبما كشف الناس على "تويتر".

رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والرئيس الهندي رام ناث كوفيند، من بين العديد من القادة الذين قدموا تحيات العيد إلى إخوانهم الهنود.

عيد الأضحى يمثل روح التعاطف والتضحية، ويكرم استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه لطاعة أمر الله.

ولكن قبل أن يتمكن النبي إبراهيم من التضحية بابنه، قدم الله له حملًا ليضحي بدلاً من ذلك. لذلك، في كل عام خلال عيد الأضحى، يضحي المسلمون حول العالم بحيوان - ماعز أو شاة أو بقرة أو جمل.

عادة ما يتميز عيد الأضحى، وهو احتفال لإحياء ذكرى النبي إبراهيم واستعداده للتضحية بابنه إسماعيل، بالتجمعات والصلوات الكبيرة، ومع ذلك، هذا العام، أصبح الناس أكثر حذرًا بسبب فيروس كورونا.

انطلاق احتفالات عيد الأضحى في الهند وسط قيود "كورونا".. صور
انطلاق احتفالات عيد الأضحى في الهند وسط قيود "كورونا".. صور
انطلاق احتفالات عيد الأضحى في الهند وسط قيود "كورونا".. صور
انطلاق احتفالات عيد الأضحى في الهند وسط قيود "كورونا".. صور
انطلاق احتفالات عيد الأضحى في الهند وسط قيود "كورونا".. صور
انطلاق احتفالات عيد الأضحى في الهند وسط قيود "كورونا".. صور

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