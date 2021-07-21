"طالبان" تفرج عن 80 سجينا في أول أيام عيد الأضحى

أعلنت حركة "طالبان" أنها أفرجت عن 80 سجينًا في ثماني مقاطعات بأفغانستان في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت قناة 1TV.





في مقابلة يوم الثلاثاء، قال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة، لشبكة CNN، إنهم يسعون إلى "حل سلمي" ويريدون الحصول على "الحكومة الإسلامية الأفغانية الشاملة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وتأتي هذه التقارير بعد أيام من فشل الحكومة الأفغانية وطالبان في الاتفاق على وقف إطلاق نار قصير المدى خلال عطلة عيد المسلمين ، أو إطلاق سراح السجناء أثناء اجتماعهم في الدوحة يوم الأحد.





تشهد أفغانستان تصاعدًا في أعمال العنف من جانب "طالبان" حيث يتم سحب القوات الأجنبية تدريجياً من البلاد. وكان انسحاب القوات أحد نقاط الاتفاق التي توصلت إليها طالبان والولايات المتحدة في الدوحة في فبراير من العام الماضي.



