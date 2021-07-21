اليوم.. محمد رشاد ضيف برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني

"أنا مش شمتان" وهي من كلمات وإنتاج كوثر حجازي، ألحان محمد النادي وتوزيع طارق عبد الجابر.



والجدير بالذكر أن محمد رشاد طرح مؤخراً أغنية أخرى بعنوان "في غيابه تمام"، وهي من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادي وكلمات هشام عبد الحليم.

يستضيف الإعلامي يوسف الحسيني، الليلة في برنامجه "التاسعة"، الفنان محمد رشاد، ويُذاع اللقاء عبر شاشة القناة الأولى المصرية.وفي سياق آخر، طرح محمد رشاد مؤخرًا أغنية