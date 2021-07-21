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إنطلاق تصوير فيلم"صقر وكناريا"في هذا الموعد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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يبدأ صناع فيلم "صقر وكناريا "تصوير أول مشاهدهم في سبتمبر الجاري، والفيلم بطولة، أحمد عز، ماجد الكدواني ، نيللي كريم، ومن إخراج أحمد علاء ، و تأليف أيمن وتار، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي. 

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد عز يُعرض له حالياً بالسينمات فيلم "العارف"، وهو بطولة أحمد فهمي ، محمود حميدة، مصطفي خاطر ، كارمن بصيبص ، أحمد خالد صالح ، ومن تأليف محمد سيد بشير ، إخراج أحمد علاء الديب ، إنتاج شركة شركه سيرجي فيلمز. 

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