إنطلاق تصوير فيلم"صقر وكناريا"في هذا الموعد

والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.



والجدير بالذكر أن الفنان أحمد عز يُعرض له حالياً بالسينمات فيلم "العارف"، وهو بطولة أحمد فهمي ، محمود حميدة، مصطفي خاطر ، كارمن بصيبص ، أحمد خالد صالح ، ومن تأليف محمد سيد بشير ، إخراج أحمد علاء الديب ، إنتاج شركة شركه سيرجي فيلمز.

يبدأ صناع فيلم "صقر وكناريا "تصوير أول مشاهدهم في سبتمبر الجاري، والفيلم بطولة، أحمد عز، ماجد الكدواني ، نيللي كريم، ومن إخراج أحمد علاء ، و تأليف أيمن وتار،