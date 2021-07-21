الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على الجنوب.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، منوها بأننا سنشعر بهذا الانخفاض بصورة أكبر غدا وبعد غد حيث ستنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة 35 درجة في الظل، لافتا إلى أن الشبورة المائية مازالت مستمرة وتنتهي في السادسة صباحا، وهناك اضطراب غير مؤثر في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

