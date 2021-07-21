Advertisements

انهيار سد في مقاطعة خنان بالصين بسبب الفيضانات الكبيرة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:45 ص
جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
دمرت الفيضانات الغزيرة، اليوم الأربعاء، سدًا بالقرب من مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان بوسط الصين، بعد تعرضه لأضرار جسيمة في العواصف الشديدة التي قتلت عدة أشخاص وتسببت في توقف المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقبل الانهيار، حذر الجيش الصيني من أن السد المعطل "يمكن أن ينهار في أي وقت"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك". 

في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الجيش أرسل نحو 20 ألف فرد للقيام بأعمال طارئة للحفاظ على سلامة السدود.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتبا الأرصاد الجوية في خنان وتشنغتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول.

ذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن مترو الأنفاق في تشنغتشو غمرته المياه، وقام عمال الإنقاذ بإجلاء الركاب.

كانت الأنباء قد افادت، فى وقت سابق، أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة. تم إجلاء نحو 100 ألف ساكن في المقاطعة حتى الآن.

ويشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 فرد من الجيش وخدمة الإطفاء. ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبسبب الأمطار الغزيرة، انهار سدان في مدينة هولون بوير في منغوليا الداخلية بشمال الصين. لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

خلال موسم الأمطار في الصين، تتكرر الفيضانات وتتسبب في دمار سنوي وتجرف الطرق السريعة والمحاصيل والمنازل.

ومع ذلك، فقد ازداد التهديد بمرور الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى البناء المكثف للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين الأنهار والبحيرات وتغيرت في السهول الفيضية التي ساعدت على امتصاص الزيادة.

منذ 16 يوليو، تضرر أكثر من 144,660 شخصًا من الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان، حيث تم نقل 10,152 شخصًا إلى مناطق أكثر أمانًا، وفقًا لمقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة الذي نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقاطعة خنان خنان الصين

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 5 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار سارة في برشلونة قبل إنطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 17 ساعة

بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

الصين: المزيد من الكوارث متوقعة مع استمرار الأمطار الغزيرة

الصين: إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الفيضانات مع توقع مزيد من الأمطار

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

عاجل.. إجلاء 200 ألف شخص من مدينة وسط الصين بسبب الفيضانات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 ص

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

06:15 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

06:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان