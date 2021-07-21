انهيار سد في مقاطعة خنان بالصين بسبب الفيضانات الكبيرة

دمرت الفيضانات الغزيرة، اليوم الأربعاء، سدًا بالقرب من مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان بوسط الصين، بعد تعرضه لأضرار جسيمة في العواصف الشديدة التي قتلت عدة أشخاص وتسببت في توقف المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.





وقبل الانهيار، حذر الجيش الصيني من أن السد المعطل "يمكن أن ينهار في أي وقت"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الجيش أرسل نحو 20 ألف فرد للقيام بأعمال طارئة للحفاظ على سلامة السدود.





وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتبا الأرصاد الجوية في خنان وتشنغتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول.





ذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن مترو الأنفاق في تشنغتشو غمرته المياه، وقام عمال الإنقاذ بإجلاء الركاب.





كانت الأنباء قد افادت، فى وقت سابق، أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة. تم إجلاء نحو 100 ألف ساكن في المقاطعة حتى الآن.





ويشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 فرد من الجيش وخدمة الإطفاء. ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء.





خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبسبب الأمطار الغزيرة، انهار سدان في مدينة هولون بوير في منغوليا الداخلية بشمال الصين. لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.





خلال موسم الأمطار في الصين، تتكرر الفيضانات وتتسبب في دمار سنوي وتجرف الطرق السريعة والمحاصيل والمنازل.





ومع ذلك، فقد ازداد التهديد بمرور الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى البناء المكثف للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين الأنهار والبحيرات وتغيرت في السهول الفيضية التي ساعدت على امتصاص الزيادة.





منذ 16 يوليو، تضرر أكثر من 144,660 شخصًا من الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان، حيث تم نقل 10,152 شخصًا إلى مناطق أكثر أمانًا، وفقًا لمقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة الذي نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).







