الليلة..فضل شاكر يطرح "عايشين ومش عايشين"





يستعد الفنان فضل شاكر الليلة لطرح أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.









وأعلن الموزع عمرو الكردي، عن موعد طرح تلك الأغنية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".نشر عمرو الكردي، صورة البوستر الدعائي الخاص بالأغنية، وعلق عليه قائلًا:"عايشين ومش عايشين، النجم فضل شاكر إن شاء الله الساعة 9، جديد من توزيعي يارب تعجبكم".