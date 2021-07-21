كارمن بصيص تستعد لتصوير "عروس بيروت3" في هذا الموعد





مسلسل " عروس بيروت " يدور أحداثه حول العديد من القضايا منها الزواج وتدخل الأهالي في اختيارات أبنائهم، وهو من تأليف نادين جابر ، وبلال شهادات ، وهو بطوله كارمن بصبيص ، ظافر عابدين ، فاري باغي ، مرام علي ، جاد ابة علي سامي أبو حمدان ، فادي إبراهيم.





وفي سياق آخر، يعرض لكارمن بصيص حالياً بالسينمات فيلم "العارف" وهو من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر وحازم إيهاب

تستعد الفنانة اللبنانية كارمن بصبيص لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" في نهايه شهر أغسطس المقبل