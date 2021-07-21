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بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، زيارة تفقدية لحدائق القناطر الخيرية والمعروفة بـ"حدائق الشرق" للاطمئنان على استقبال المواطنين خلال العيد وتوافر الخدمات ورفع الطوارئ.

فيما شهدت الحدائق في الساعات الأولي من صباح اليوم إقبالا متوسطا من المواطنين الذين خرجوا للتنزه علي النيل هربا من شدة الحرارة حيث ان حدائق القناطر تعد قبلة لعدد كبير من مواطنى القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة للفسحة خلال العيد.

ووفرت إدارة رى القناطر عددا من الخدمات داخل الحدائق التابعة لها وهي عفلة والجامع والتوفيقى أ والتوفيقى ب والياسمين والحديقة النموذجية أ وأبو إردان والبحيرة والنيل والمركز الثقافي ومن المنتظر تزايد الأعداد مع انكسار موجه الحر وخاصة في أوقات ما بعد الظهير وليلا.

وقال المهندس أشرف درويش مدير عام رى قناطر الدلتا إنه يتم متابعة كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق مشيرا إلى أن دخول الأطفال مجانا مع أسرهم ورسوم الدخول 20 جنيها للحدائق المطورة وتترواح من 10 حتى 5 جنيهات للحدائق الأخرى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من اعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حدائق النخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ وب وأبو قردان والتوفيقى أ وب والمركز الثقافى وحديقة والنيل استعدادا لاستقبال الزائرين المحتفلين بعيد الأضحى.

وفي سياق متصل توافد المواطنون بمحافظة القليوبية في الساعات الأولي من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على الحدائق للاحتفال حاملين البالونات وسط فرحة الأطفال.

وناشدت محافظة القليوبية المواطنون باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات.
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد
بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر في ثاني أيام العيد

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عيد الاضحى حدائق القناطر بوابة الفجر الفجر

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