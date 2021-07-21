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أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-7-2021 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
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تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.42 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وكان سعره يوم الخميس آخر يوم عمل للبنوك، بـ 18.43 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.49 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، وكان سعره يوم الخميس آخر يوم عمل للبنوك، بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، ووكان سعره يوم الخميس آخر يوم عمل للبنوك، بـ 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.
 

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