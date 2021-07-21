Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21-7-2021 أمام الجنيه

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.10  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

أخبار تهمك

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ يومين

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار سارة في برشلونة قبل إنطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 ص

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

06:15 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

06:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان