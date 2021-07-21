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ننشر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 أمام الجنيه

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

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