"البترول": 400 محطة تؤدى خدمة التموين بالغاز في أنحاء الجمهورية

أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية أن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف انحاء الجمهورية شهدت معدلات انجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف الوصول بعدد المحطات التى تؤدى هذه الخدمة للمواطن إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن هناك ما يناهز 400 محطة تؤدى خدمة التموين بالغاز حالياً لمستخدمى المركبات حيث تضاعفت اعدادها في غضون اشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية مما ساهم بقوة في تشجيع مستخدمى المركبات على استخدام الغاز كوقود اساسى علاوة على تحفيز المزيد من راغبى التحول لإستخدام الغاز سواء من خلال مبادرة الاحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو من خلال التحويل في المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة.

واشارت إلي تقدم تنفيذ خطة الانتشار للمحطات والتي شملت إضافة 170 محطة جديدة وجارى الانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى ، علاوة على نحو 408 محطة جديدة جارى العمل على انشائها تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة ، وسيتم لاحقا البدء في انشاء نحو 200محطة جديدة ، وتشمل المحطات الجديدة إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعى او إضافة خدمات التموين بالغاز الطبيعى لمحطات التموين بالبنزين والسولار استثمارا للمساحات الفائضة بالتعاون مع الشركات المُشغلة لهذه المحطات او من خلال مشروع انشاء محطات متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائى .وان هناك متابعة مستمرة لموقف توريد المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل المحطات حيث جرى التعجيل بها بما يساعد على سرعة الانتهاء من البرنامج في التوقيتات المحددة.

وفيما يتعلق بتطور معدلات التحويل للسيارات لاستخدام الغاز، أوضحت أن تحويل نحو 51 ألف سيارة خلال العام المالى 2020/2021 يعكس حجم الاقبال الكبير على استخدام الغاز كوقود بين قائدى المركبات حيث كان معدل التحويل قد انخفض قبل سنوات قليلة الى اقل من 10 الاف سيارة في العام بما يرفع اجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الى نحو 370 الف سيارة، مؤكدا انه بالإضافة لهذه المعدلات فإن المبادرة القومية لإحلال السيارات تحت رعاية الرئيس السيسى تستهدف إحلال وتحويل نحو 250 الف سيارة أخرى على مدار 3 سنوات للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم بسيارات جديدة تعمل بالغاز وهو مايمثل دفعة كبيرة للتوجه نحو استخدام الغاز كوقود بالسيارات ، مشيرا الى ان وزارات الحكومة ممثلة في البترول والمالية والتجارة والصناعة و البنك المركزى قد قدمت نموذج للتعاون الفعال في هذه المبادرة بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بما أدى لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمواطنين وتوفير مزايا جديدة لهم.