



منتخب مصر لكرة القدم.. موعد مباراة مصر واسبانيا في اوليمبياد طوكيو 2021.. وهذه القنوات المفتوحة الناقلة بالتردد

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، العديد من الاخبار التي تخص منتخب مصر لكرة القدم واستعداداته لمواجهة منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من أوليمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأوليمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.



موعد مباراة منتخب مصر لكرة القدم والقنوات الناقلة





يلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات اسبانيا والأرجنتين وأستراليا ويلعب منتخب مصر الأوليمبي المواجهة الأولى ضد اسبانيا في منافسات كرة القدم في أوليمبياد طوكيو 2021، وستكون المواجهة الأولى يوم الخميس 22 يوليو 2021 الساعة 9 ونصف .





موعد مباراة مصر ضد الارجنتين

يلعب منتخب مصر ضد الارجنتين الأحد 25 يوليو الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد أستراليا

يلعب منتخب مصر الأوليمبي ضد أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً.









قائمة منتخب مصر الأوليمبي 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).





حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .





خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.





خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .









القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر لكرة القدم

من المقرر أن يتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم عبر شبكة قنوات بين سبورت .





وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.





تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021





التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4



