رئيس الوزراء لـ السيسي: ثورة 23 يوليو أرست مبادئ العدالة والمساواة والحرية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.