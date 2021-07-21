محافظ الشرقية: رفع القمامة في العيد 3 أضعاف الأيام العادية (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن أول أيام عيد الأضحى مر بسلام، ولم تشهد المحافظة أي أزمة، لافتا إلى أن معظم المواطنين استجابت لعدم الذبح بالشوارع والتوجه للمجازر.



وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم اعدام أحد العجول بعد ذبحه في المجزر لتبين عدم صلاحيته بعد الكشف عليه على يد الأطباء البيطريين، والمواطن استجاب لرأي الطبيب البيطري بالمجزر.



وعن التعامل مع القمامة خلال أيام العيد، أوضح محافظ الشرقية، أن كميات رفع المخلفات خلال المناسبات تزيد أكثر من 3 مرات مقارنة بالأيام العادية.

