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حبس 34 تاجر مخدرات وسلاح بعد ضبطهم في حملة أمنية بطوخ

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمرت نيابة مركز طوخ، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس 34 تاجر مخدرات وسلاح، ألقي القبض عليهم خلال حملة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية، تمكنت فيهم من ضبطهم وبمثولهم للتحقيقات قررت النيابة حبسهم وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

كانت أجهزة امن وزارة الداخلية، ومديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية نفذها مباحث مركز شرطة طوخ على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة دون ترخيص، كما جرى ضبط كمية من الذخيرة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث مركز طوخ، يفيد شن حملة أمنية شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث المخدرات، أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة دون ترخيص، وضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوي وآلات حادة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 تاجر مخدرات لـ9 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وضبط عاطلين هاربين من حكم بالمراقبة وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 7168 حكمًا قضائيًا متنوعًا وتولت النيابة التحقيق.

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