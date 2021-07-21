بثاني أيام العيد.. حرارة الجو لم تمنع الأطفال من السباحة في شاطئ الأنفوشي (فيديو وصور)

شهد شاطئ بحر الأنفوشي بمنطقة بحري في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تزامنا مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، غياب تام للزائرين، وسط ارتفاع كبير لدرجة حرارة المحافظة.

وتواجد بعض الصبية في الشاطئ الشعبي وقاموا بالسباحة في المياه، بجانب اللهو مع بعضهم، وسط حالة من السعادة الكبيرة على وجوههم.





يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولي الشاطئ إلى إقناع المارة الذين يظهرون من حين إلى آخر إلى دخول الشاطئ، ولكن ارتفاع درجة الحرارة قد منع ذلك، حيث يلجأ المواطنون إلى الخروج في المساء وهو الوقت الذي تنخفض فيه درجة الحرارة تدريجيًا.





وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.



