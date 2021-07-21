في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"

وفي سياق آخر، تنتظر روبي حالياً عرض مسلسلها الجديد "شقة 6"، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية في بداية شهر أغسطس المقبل، وهو بطولة رحاب الجمل، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

يبدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"في شهر أكتوبر المقبل، والجزء الأول تم عرضه في شهر رمضان ٢٠١٧، وحقق نجاحاً كبيراً حينها.مسلسل " رمضان كريم " تدور أحداثه الدراميه حول روحنيات الشهر الكريم، وهو بطولة روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله .