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تصل لـ44 درجة.. تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الأضحى (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وستتراوح نسبة الرطوبة ما بين درجتين و4 درجات.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 37 والصغرى 25.
الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 24.
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24.
سيوة العظمى 37 والصغرى 24.
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25.
دمياط العظمى 32 والصغرى 25.
الإسماعيلية 38 الصغرى 25.
السويس العظمى 37 والصغرى 25.
العريش العظمى 33 والصغرى 25.
طابا العظمى 36 والصغرى 24.
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 21.
شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30.
الغردقة العظمى 39 والصغرى 30.
الفيوم العظمى 39 والصغرى 24.
بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.
المنيا العظمى 40 والصغرى 25.
أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.
سوهاج العظمى 42 والصغرى 26.
قنا العظمى 43 والصغرى 27.
الأقصر العظمى 44 والصغرى 27.

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