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القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021.. تردد قناة "بي ان سبورت" المفتوحة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:47 ص
القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا
القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا
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القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021.. تردد قناة "بي ان سبورت" المفتوحة

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021، ويقع منتخب مصر الاولمبي في مجموعة نارية مع (إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا)، وتردد قناة "بي ان سبورت" المفتوحة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن إذاعة مباراة منتخب مصر الاولمبي وإسبانيا من خلال قناتها المفتوحة، ويعلب منتخب مصر في بطولة اولمبياد طوكيو 2021، والتي من المقرر أن يبدأ فعاليتها يوم الجمعة المقبل الموافق 23/7/2021.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي القادمة أمام الكاميرون والقنوات الناقلة - سبورت 360

أول مباريات منتخب مصر الاولمبي 

وفي أول مبارياته، يصطدم منتخب مصر الاولمبي بنظيره منتخب اسبانيا يوم الخميس المقبل 22 يوليو 2021، في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وبعد ذلك سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021

تنقل شبكة قنوات بى ان سبورت إتش دي القطرية، جميع مباريات اولمبياد طوكيو 2021 الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية، وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات هذه المجموعة وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 7.

مشاهدة قناة بي ان سبورت 7 beIN Sports HD7 بث مباشر مجانا بدون تقطيع - yalla-shoot -hasry


تردد قناة beIN SPORTS HD 7 الرياضية

- القمر الصناعي: نايل سات - Nile sat.

- التردد: 12604.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وأعلنت أيضًا شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية، عن القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا عبر "beIN sport" ببطولة اولمبياد طوكيو 2021.




وتردد القناة المفتوحة لمباراة مصر واسبانيا:-

- القمر الصناعي: نايل سات - Nile sat.

- التردد: 11052.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021 والطريق إلى اليابان

قائمة منتخب مصر الاوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

وفي وقت سابق، أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي، عن قائمة فريقه المشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021، وهي كالتالي:-

* حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد صبحي (الإسماعيلي) - محمود جاد (إنبي).

* خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح (الزمالك) - كريم فؤاد (الأهلي) - أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) - محمود الونش (الزمالك) - محمد عبد السلام (الزمالك) - أحمد رمضان بيكهام (الأهلي) - أسامة جلال (بيراميدز) - كريم العراقي (المصري).

* خط الوسط: أكرم توفيق (الأهلي) - عمار حمدي (الاتحاد السكندري) - إمام عاشور (الزمالك) - ناصر ماهر (الأهلي) - رمضان صبحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عبدالرحمن مجدي (الإسماعيلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي).

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) - صلاح محسن (الأهلي) - ناصر منسي (بيراميدز).


القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021.. تردد قناة "بي ان سبورت" المفتوحة

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