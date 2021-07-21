القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021.. تردد قناة "بي ان سبورت" المفتوحة





ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021 ، ويقع منتخب مصر الاولمبي في مجموعة نارية مع (إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا)، و تردد قناة "بي ان سبورت" المفتوحة .





وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن إذاعة مباراة منتخب مصر الاولمبي وإسبانيا من خلال قناتها المفتوحة، ويعلب منتخب مصر في بطولة اولمبياد طوكيو 2021، والتي من المقرر أن يبدأ فعاليتها يوم الجمعة المقبل الموافق 23/7/2021.









أول مباريات منتخب مصر الاولمبي





وفي أول مبارياته، يصطدم منتخب مصر الاولمبي بنظيره منتخب اسبانيا يوم الخميس المقبل 22 يوليو 2021، في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وبعد ذلك سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.





القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021





تنقل شبكة قنوات بى ان سبورت إتش دي القطرية، جميع مباريات اولمبياد طوكيو 2021 الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية، وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات هذه المجموعة وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 7.













تردد قناة beIN SPORTS HD 7 الرياضية





- القمر الصناعي: نايل سات - Nile sat.





- التردد: 12604.





- معدل الترميز: 27500.





- الاستقطاب: أفقي (H).





- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.





وأعلنت أيضًا شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية، عن القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا عبر "beIN sport" ببطولة اولمبياد طوكيو 2021.

















وتردد القناة المفتوحة لمباراة مصر واسبانيا:-





- القمر الصناعي: نايل سات - Nile sat.





- التردد: 11052.





- معدل الترميز: 27500.





- الاستقطاب: أفقي (H).





- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.









قائمة منتخب مصر الاوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021





وفي وقت سابق، أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي، عن قائمة فريقه المشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021، وهي كالتالي:-





* حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد صبحي (الإسماعيلي) - محمود جاد (إنبي).





* خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح (الزمالك) - كريم فؤاد (الأهلي) - أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) - محمود الونش (الزمالك) - محمد عبد السلام (الزمالك) - أحمد رمضان بيكهام (الأهلي) - أسامة جلال (بيراميدز) - كريم العراقي (المصري).





* خط الوسط: أكرم توفيق (الأهلي) - عمار حمدي (الاتحاد السكندري) - إمام عاشور (الزمالك) - ناصر ماهر (الأهلي) - رمضان صبحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عبدالرحمن مجدي (الإسماعيلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي).





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) - صلاح محسن (الأهلي) - ناصر منسي (بيراميدز).



