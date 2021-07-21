لأول مرة منذ 1000 عام.. أمطار غير مسبوقة بمقاطعة خنان الصينية

غمرت المياه مساحات شاسعة من مقاطعة خنان بوسط الصين، اليوم الأربعاء، وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في عاصمتها تشنغتشو، بعد أن غمرت المدينة ما قال مراقبو الطقس، إنه أشد هطول للأمطار منذ ألف عام.





وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، فإنه مع توقع هطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء خنان للأيام الثلاثة المقبلة، قالت حكومة تشنغتشو، المدينة التي يزيد عدد سكانها على 12 مليون نسمة على ضفاف النهر الأصفر، إن 12 شخصًا لقوا حتفهم في أحد خطوط مترو الأنفاق التي غمرتها الفيضانات، بينما تم سحب أكثر من 500 آخرين إلى بر الأمان.





وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، ركاب قطار في الظلام وسط مياه الفيضانات العكرة وتحولت محطة مترو أنفاق إلى بركة كبيرة مضطربة.





وكتب أحد الناجين على مواقع التواصل الاجتماعي: "وصل الماء إلى صدري. كنت خائفًا حقًا، لكن الشيء الأكثر رعبا لم يكن الماء، ولكن تناقص إمدادات الهواء في العربة".





وقال أحد سكان تشنغتشو ولقبه "قوه"، الذي قضى الليلة في مكتبه، إنه بسبب الأمطار، أوقفت السلطات خدمات الحافلات، حيث تعمل السيارات بالكهرباء.





وأضاف "قوه" لوكالة "رويترز": "لهذا السبب استقل كثير من الناس مترو الانفاق وحدثت المأساة."





من مساء يوم السبت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، سقط 617.1 ملم من الأمطار في مدينة تشنغتشو، على بعد نحو 650 كيلومترًا (400 ميل) جنوب غرب بكين. هذا يكاد يكون على قدم المساواة مع متوسط تشنغتشو السنوي البالغ 640.8 ملم.





ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن كمية الأمطار التي سقطت في مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة كانت واحدة فقط "مرة واحدة كل ألف عام".



