باكستان تدين التفجير الإرهابي الواقع في مدينة الصدر العراقية





أدانت باكستان بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى الأسواق في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات .

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البيان إدانة باكستان للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ووقوفها وتضامنها مع حكومة وشعب العراق في محاربة الإرهاب.