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تعرف على أبرز الراحلين عن بيراميدز بالميركاتو الصيفي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز آخر تطورات ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مع بداية الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن مسئولى بيراميدز استقروا على رحيل عبد الله بكري مدافع الفريق السماوي بالإضافة إلى المهدي سليمان حارس الفريق في الصيف المقبل.

وأكمل المصدر أن رجب بكار وأحمد دعدور كذلك على قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق السماوي خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار إلي أن مسئولى نادي بيراميدز استقروا على رحيل الدولي الأوغندي عبده لومالا الجناح الأيسر للفريق، خلال المرحلة المقبلة وذلك بسبب الأصابة التي لاحقت اللعب مؤاخراً.

وربما نشاهد خلال الفترة المقبلة رحيل بعض عناصر الفريق الرئيسية ضمن مفاوضات قوية تتم خلال الأيام الماضية مع مسئولى السماوي من أجل ضم قائد الفريق محمود نبيل دونجا، وإيريك تراوري وأحمد أيمن منصور مدافع الفريق بالإضافة إلى الموهبة الشابة داخل صفوف الفريق إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي والغاني جون انطوي مهاجم الفريق.

ويسعى مسئولو السماوي بيع بعض عناصر الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد الدماء داخل قلعة السماوي وإبرام بعض الصفقات التي تساعد الفريق على تحقيق الطموح التي يسعى إليها بداية من الموسم الجديد.

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