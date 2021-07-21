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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021-2022

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول مواعيد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد يوم 14 أغسطس المقبل.

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث البريميرليج فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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