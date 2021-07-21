تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره البنك الأهلي، يوم غدًا الخميس 22 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: علي لطفي.





خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.





خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي، محمود عبد المنعم كهربا.





خط الهجوم: محمد شريف.



