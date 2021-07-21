موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

اعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد مباراة ريال مدريد امام برشلونة فى بطولة السوبر الإسباني.

ويُشارك فى كأس السوبر الإسباني فى النسخة المقبلة، أتلتيكو مدريد بطل الليجا ووصيفه ريال مدريد وبرشلونة بطل كأس الملك، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

وسيواجه أتلتيكو مدريد نظيره أتلتيك بيلباو بينما يلعب لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر ان تلعب مباراتي نصف النهائي يومي 12 و13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر نفسه العام المقبل.