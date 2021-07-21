Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

اعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد مباراة ريال مدريد امام برشلونة فى بطولة السوبر الإسباني.

ويُشارك فى كأس السوبر الإسباني فى النسخة المقبلة، أتلتيكو مدريد بطل الليجا ووصيفه ريال مدريد وبرشلونة بطل كأس الملك، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

وسيواجه أتلتيكو مدريد نظيره أتلتيك بيلباو بينما يلعب لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر ان تلعب مباراتي نصف النهائي يومي 12 و13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر نفسه العام المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار سارة في برشلونة قبل إنطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ يومين

موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 ص

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

عاجل.. مقتل وإصابة 17 شخصًا غرقًا في موجة من الطقس السيء بالصين

06:15 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

06:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان