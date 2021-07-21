غدًا.. أحمد آدم ضيف برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان

الفنان أحمد آدم ضيفًا، ويُذاع اللقاء على قناة" DMC" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد آدم حالياً عرض فيلم "صابر وراضي"، وهو من تأليف محمد نبوي، إخراج أكرم فريد، بطولة رزان مغربي، محسن محيي الدين.









ويجسد أحمد آدم خلال الأحداث شخصية سائق راضي عن حياته و لديه أمل وطاقة إيجابية وينظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربي كسكرتيرة، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مشوق.









يستضيف الإعلامي رامي رضوان، غداً في برنامجه مساء "DMC