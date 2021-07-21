



مجانا.. ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021 (تردد قناة bein sport على النايل سات)









هناك العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021، وسنُعرفكم اليوم على تردد قناة bein sport على النايل سات.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا مجانا

تستمد القنوات المجانية الناقلة لأولمبياد طوكيو أهميتها من مشاركة منتخبي مصر والسعودية في الدورة الحالية، وأعلنت شبكة قنوات "بي ان سبورت" القطرية عن نقلها مجانا لمباريات المنتخبين في مرحلة المجموعة ضمن الجولة الأولى، ومنها مواجهة مصر واسبانيا اليوم الخميس في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

















القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا

ويستقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في افتتاح مباريات المنتخبين في الجولة الأولى لمرحلة المجموعة من أولمبياد طوكيو على الترددات التالية:





تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة





beiN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 11054 H 27500

















مباراة مصر واسبانيا

ويسعى المنتخب المصري، لبداية جيدة بقيادة شوقي غريب، ضد أحد أفضل المنتخبات في فئة الشباب في أوروبا، وأحد المرشحين بقوة لإحراز اللقب، المنتخب الأسباني، الذي يقوده مجموعة من اللاعبين المميزين الذين تألقوا من منتخب بلادهم في اليورو السابق، ومنهم الحارس سيمون، وإيريك جارسيا، وبيدري.





ويأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماتادور الأسباني في مجموعة الموت التي تضم منتخب التانجو الأرجنتيني أيضاً.



