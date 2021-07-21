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والدة أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو: "بدأنا حلمنا بدري أوي" (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت رضوى عزب والدة هنا جودة لاعبة تنس الطاولة وأصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، إنها كانت سعيدة بقرار مشاركة ابنتها في أولمبياد طوكيو كأصغر فرد في البعثة المصرية، حيث تبلغ من العمر 13 عاما، مضيفة: "الطريق مازال طويلا، وهي مسافرة مع البعثة كرابع احتياطي، وأتمنى أن تشرفنا البعثة المصرية، ونبني أمالنا لدورات أخرى".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن لديهم خطط حتى أولمبياد 2032 لكي تستطيع هنا أن تحقق حلمها، ورغم أنها تشارك كرابع احتياطي إلا أن وجودها في الأولمبياد سيجعلها تكتسب خبرة كبيرة في الدورات الأولمبية القادمة".

وتابعت: "لم تتداخل معنا وزارة الشباب واللجنة الأولمبية بسبب صغر سن هنا.. إحنا بدأنا حلمنا بدري أوي، ونتمنى إنها تبقى من الـ8 أو الـ16 الأوائل في أولمبياد 2024، والأمل الأكبر في أولمبياد 2028".

وأوضحت، أنها تتدرب 8 ساعات في اليوم بحد أدنى، كما أنها تحرص على الاهتمام بدروسها، مشيرةً إلى أن ساعات التدريب تقسم إلى فترات، وتتنوع ما بين تمرينات بدنية ونفسية وغيرها، وتحصل على يوم واحد فقط إجازة في الأسبوع.

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