منة فضالي لوالدتها :" ربنا ما يحرمني منك أبداً"





وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة مليئة بالحب لوالدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت منة فضالي عدة صور جمعتها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة :"أمي أغلى وأحلى وأجمل حاجة في حياتي".وتابعت منة فضالي قائلة :"ربنا ما يحرمني منك أبداً ويديكي الصحة ويشفيكي ويبعد عنك كل مرض أو وجع، ربنا يحفظ كل أمهاتكم جميعاً ويرحمهم لو كانوا أموات".