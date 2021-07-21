حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-





ضبط (3) قطع سلاح نارى..عدد من الطلقات النارية بحوزة (3)متهمين.





ضبط (20) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (23) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"،ضبط (8) قطع سلاح أبيض، ضبط (2) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا،ضبط (2) مراقب هارب، تنفيذ (7168) حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.