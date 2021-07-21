ملاكي وأسلحة نارية.. "الأمن العام" يكشف كواليس مقتل كهربائي بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بمقتل فنى كهرباء مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بأعيرة نارية حال استقلاله سيارة ربع نقل قيادة سائق مقيم بدائرة المركز، وسيرهما بطريق الزراعى بدائرة المركز، وما قرره قائد السيارة أنه حال استقلاله السيارة والمجنى عليه فوجئا بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى (لا يعلم أرقامها)، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فأوديا بحياته ولاذا بالهرب.





وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى ارتباط عائلة المجنى عليه بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات، واتهام والد المجنى عليه (مزارع - مقيم بذات العنوان) لـ(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، وأن المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز)، حيث قام اثنان من المتهمين بتجهيز سلاح نارى وذخيرة والسيارة المستخدمة ورصد تحركات المجنى عليه بالسيارة التى اعتاد على استقلالها "مستأجرة".





وبتاريخ الواقعة قام المتهمان الآخران باستقلال سيارة ملاكى قيادة أحدهما وتربصا للمجنى عليه، ولدى مشاهدة السيارة التى كان يستقلها قاما باعتراضها وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بصحة التحريات، وأرشد أحدهم عن السلاح المستخدم (بندقية آلية).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ ضبط المتهم الهارب.