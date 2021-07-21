في أول أيام العيد.. شرطة التموين تضبط أطنانا من اللحوم الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1312) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:





- ضبط (7،75 طن "لحوم - كبدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.





- ضبط (2،65 طن لحوم – 23،400 قطعة مصنعات لحوم "برجر") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.





- ضبط (1،9 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.





- ضبط (5،45 طن "أرز أبيض – مكرونة " بدون مستندات "مجهولة المصدر") ويتشبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.





- ضبط (4،29 طن "سكر حر – مكرونة – أرز أبيض" معبأ داخل عبوات – 780 عبوة زيت طعام بدون مستندات "مجهولة المصدر")، ويتشبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.





- ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على (133،404 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز وإثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.





- ضبط (86،400 قطعة مستلزمات طبية "قسطرة – وصلة وريدية – ماسك أكسجين") مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.





- ضبط (31،700 قطعة إكسسوارات هاتف محمول بدون مستندات مجهولة المصدر) غير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة إكسسوارات الهاتف المحمول "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



